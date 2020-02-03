شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن حياته بعد ولادة طفلته: "بشوف ألعاب خديجة أكثر من اهلى وأصحابي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد إمام، جزءا من لقائه من برنامج "et بالعربي"، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث تناول هذا الجزء طريقة حياته بعد ولادة طفلته خديجة وبعض تفاصيل حياته الأسرية، وقال محمد إمام عن حياته بعد ولادة طفلته: "الواحد حياته اختلفت 180 درجة بعد ما خلفت وهى دى المسئولية، وهو الواحد قبل كده كان مسئول.. وأول مرة بقى ابدأ افكر الواحد عنده كام في البنك وحاجات بالشكل ده".

وأضاف محمد إمام مازحا: "أنا بقيت اشوف العاب خديجة اكثر ما بشوف اهلى وأصحابي وألعابها في كل حته في البيت".

وروى محمد إمام بعض تفاصيل يوم ولادة طفلته خديجة قائلا: "يوم ولادة خديجة الدكتور قالي هتخش معاها العمليات فقلت لهم أول ما مراتى تولد اخش اطمئن.. وقلت لسه قدامها شويه على ما العملية تخلص"، وتابع ساخرا: "أنا أمي قعدت تولدنى في 12 ساعة قلت قدامى على الأقل 5 ساعات بس فوجئت بعد 10 دقائق قالوا لى ولدت".

Advertisements

وأكد الفنان محمد إمام أن لحظة احتضانه لابنته خديجة وهى تبكى كانت من أكثر اللحظات المؤثرة في حياته، إلا أنه بعد لحظات من تأثره قال الطبيب له: "عايزك ثانية واحدة قلت له خير يا دكتور قالي مسلسل هوجان كان هايل والأطفال عندى مبهورين بيه.. قلت احنا في ايه ولا في ايه يا دكتور".

يذكر أن النجم محمد إمام، أعرب عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "لص بغداد" فى الأردن، مؤكدا أن الفيلم "كسر الدنيا" فى دول الوطن العربى بعد عرضه بثلاثة أيام فقط، مقدما الشكر للجماهير الأردنية على حضورها الفيلم، قائلا: "ليلة جميلة وجمهور أجمل"، واعدا إياهم بمفاجأة أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام، عبر حسابه على انستجرام: "من افتتاح لص بغداد فى سينما تاج الأردن، ليلة جميلة وجمهور أجمل"، مضيفا: "الحمد لله، الفيلم بعد مصر مكسر الدنيا فى كل الوطن العربى فى خلال 3 أيام فقط من عرضه".