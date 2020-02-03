لهذا السبب لقبوه بالحرامي.. من هو الفنان زكي محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

إذا بحثت عن اسمه في اي قاعدة بيانات خاصة بالسينما ستجد اسمه زكي محمد (زكي الحرامي)، إنه الفنان زكي محمد واحد من ملح السينما المصرية وأكثر الوجوه تكرارا في الأعمال المختلفة، ولد زكي محمد في مثل هذا اليوم في 3 فبراير 1912، ورحل عن عالمنا في 24 فبراير 1972، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عنه:

- أنهى دراسته في المرحلة الإبتدائية ولم يكمل تعليمه.

- عمل زكي محمد مع بعض الفرق المسرحية والموسيقية المتجولة بين المحافظات.

- كانت أول أدواره الفنية في فيلم (سلفني 3 جنيه) مع الفنان (علي الكسار) عام 1939، وجسد دور حرامي يسرق الأموال من علي الكسار، وبعدها عرف في مكاتب الكاستنج بزكي الذي جسد دور الحرامي، واختصارا أصبح يُعرف بزكي الحرامي، وفقا للكاتب والناقد الفني أيمن عثمان.

- شارك في العديد من الأفلام وأبرزها (إبن النيل، لسانك حصانك ، جعلونى مجرما، كابتن مصر، من القاتل، إسماعيل يس فى دمشق، مسلسل القط الاسود).

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- كانت أغلب أفلامه يلعب بها دور ضابط شرطة أو شاويش يعمل بالسجن أو يؤدي دور أحد أفراد العصابات التي تقوم بالسرقة أو تجارة المخدرات.

- شارك في قرابة الـ 100 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون والمسرح، كان آخر أعماله فيلم "سكرتير ماما"، والذي لعب به دور سائق التاكسي.