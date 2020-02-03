علاء مرسي عن نجله: "خايف عليه من التمثيل..هيبقى أحد أهم المخرجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يتعاون محمد نجل الفنان علاء مرسي مع والده في فيلم"الحوت الأزرق" المقرر عرضه في أبريل المقبل، ويخوض من خلاله علاء مرسي تجربة الإخراج.

وكشف علاء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نجله محمد يجسد بالفيلم دور أحد الشباب الذين يصابوا بالحرب الموجهة ضد الأطفال من خلال هذه اللعبة المميتة.

وتابع علاء مرسي، أن هذا التعاون الذي يجمعه بإبنه ليست التجربة الأولى بينهما، ولكن كان هناك تعاون بينهما بمسرحية تم عرضها في الكويت.

وأوضح، أن نجله يعمل مساعد مخرج مع المخرج أحمد الجندي.

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وأشار إلى أن نجله محمد يمارس التمثيل كفكرة وحب"هو حابب التمثيل وموهوب فيه، وطموحه يمثل..وأنا مش ضد طموحه ولكن أنا شايفه في الإخراج والمونتاج أكتر، ولو مخرج كويس.. هيمثل كويس".

وأضاف:"خايف عليه من طريق التمثيل..وعشان تثبت نفسك كممثل فالطريق صعب ومحتاج خطوات وسعي..ولو إهتم بنفسه كمخرج، هيبقى أحد أهم المخرجين".

فيلم"الحوت الأزرق" بطولة راندا البحيري، والفنانة السعودية نرمين محسن، وحسني شتا، ونرمين ماهر، وعماد رشاد، وأحمد صيام، وأحمد سلامة، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج علاء مرسي.