تراند اليوم : أحمد الفيشاوي ينشر صورًا مسيئة لطليقته عقابا على تحريضها ابنته على التعري أمام الكاميرا

مازالت الخلافات بين الفنان أحمد الفيشاوي ، وطليقته هند الحناوي تتجدد من حين لآخر وبخاصة بعد صور ابنته "لينا" المثيرة للجدل.

و سلمت سناء لحظي - محامية الفنان أحمد الفيشاوي - عددًا من صور لمستندات محرجة تخص طليقته و والدة ابنته "لينا" ، هند الحناوي.

وشرحت سناء لحظي هذه المستندات ، مؤكدة أن أحدهما يثبت الحكم على هند الحناوي بالحبس بعد ضبطها في حالة سُكر ، وأنها هربت إلى إنجلترا لكونها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية الإنجليزية وليس لتعليم ابنتها لينا.

وأضافت: إقامة لينا مع والدتها في انجلترا مع والدتها غير قانونية لأن الحضانة سقطت عن الأم ، وقد أرسل الفنان أحمد الفيشاوي إنذارات كثيرة لجدة لينا لأمها من أجل ضمها لها دون جدوى.

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وتابعت: أقول لوالدة (لينا) وجدتها (إن لم تستحِ فاصنع ما شئت) ، فقد اتخذتها من الطفلة لينا وسيلة للحصول على أموال من والدها ، وسهلوا لها كل ما يخالف الدين والتقاليد حتى راحت تنشر صورًا عارية على صفحتها.











