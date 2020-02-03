تراند اليوم : بعد وفاة نجل إعلامية شهيرة .. إعلان سبب وفاة حفيدة أشهر إعلامي في مصر

حالة من الحزن يعيشها الوسط الإعلامي المصري ، بعد وفاة نجل الإعلامية المصرية مروة ميمي بطلق ناري ، ثم وفاة حفيدة واحد من أشهر إعلاميي مصر.

وتوفيت أمينة مراد - حفيدة الإعلامي المصري الشهير طارق حبيب - إثر وعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الإعلامية جينا سليم - زوجة عم الفتاة الراحلة - أنها شعرت بإعياء شديد فجر أول أمس السبت وتم نقلها للمستشفى بشكل سريع.

وتابعت: لكن أمينة التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة توفيت بعد ساعات قليلة من نقلها المستشفى.

يذكر أن طارق حبيب يعد من أشهر الإعلاميين الذين حصدوا شهرة واسعة عبر التلفزيون المصري قبل أن يرحل عام 2013 عن عمر يناهز 77 سنة.