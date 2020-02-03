فيديو: عمرو دياب يكشف عن ثالث أغنيات ألبومه الجديد سهران .. "يا روقانك"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 10:41 صباحاً - بوتيرة متسارعة كشف المطرب عمرو دياب عن البرومو الرسمي الأغنية الثالثة من ألبومه المنتظر "سهران" وحملت عنوان "يا روقانك"، لتنضم إلى أغنية "عم الطبيب" وأغنية "حيعيش يفتكرني"، ومن المنتظر أن يصدر الألبوم كاملا يوم 12 فبراير الجاري، عبر الخدمة المدفوعة لشركة الاتصالات الراعية لأغنيات دياب.

بوستر أغنية يا روقانك

البرومو طرحه عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق 125 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية: يا روقانك ياروقانك شقية وحلوة في جنانك .. يا روقانك يا روقانك يا نجمة وعالية في مكانك، هي هي هي هي عيون هي دي محيرة قلبي اللي اشتقاك.. عليكي شياكة خطفتني وماشية عارضة أزياء.

يذكر أن عمرو قرر عدم استكمال طرح أغنيات ألبوم "أنا غير" الذي لم يصدر بصفة رسمية حتى الآن وتم عرض بعض أغنياته بطريقة منفردة منذ بداية صيف العام 2019، وبدأ الترويج فعليا لألبوم جديد بعنوان "سهران" مع طرح الأغنية الأولى بعنوان "هيعيش يفتكرنى.

الأغنية الجديدة "هيعيش يفتكرنى" تم طرح البرومو الرسمي لها عبر الشركة الراعية لألبومات عمرو دياب، مع تأكيد أنها ضمن أغنيات ألبوم "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى.

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وتقول كلمات الأغنية: أنا قلت أللي محدش قاله وعملت أللي محدش عمله، يفارقني أنا راضي وماله! بكرة هيعرف غلطة عمره.

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