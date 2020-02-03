ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل العالمي ​آل باتشينو​ لموقف محرج، خلال حضوره بالأمس حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" في نسخته الـ73، والذي أقيم على مسرح ألبرت الملكي بلندن.

وظهر آل باتشينو في الصور التي إلتقطتها عدسات كاميرات المصورين، وهو يسير على السجادة الحمراء، ليسقط أرضاً بينما كان يهمّ للصعود على الدرج المؤدي للقاعة التي تستضيف الحفل، ليسارع من كان بجانبه إلى مساعدته على النهوض.

وقال آل باتشينو في تصريحات تلفزيونية عقب وصوله لحضور الحفل: "لقد كنت محظوظا باختياري من ضمن طاقم تمثيل irishman واحد من أروع الأعمال التي استمتعت بالعمل مع طاقم عمل عظيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل باتشينو يقع أرضاً خلال حفل BAFTA-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.