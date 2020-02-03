حسين الجسمي يحيي حفل إفتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ "السفير المفوض فوق العادة" في حفل إفتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

قدم الجسمي خلال الأمسية الرياضية أغنية الدورة الرسمية بعنوان "نساء العُرب" التي عبّرت في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور للسيدات العربيات، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية لها، وهي من كلمات الشاعر راشد شرار وألحان فهد الجسمي.

وخلال الحفل، أعرب الجسمي عن أهمية هذه الألعاب الرياضية لدعم السيدات العربيات، مؤكداً فخره بانجازاتهم في هذا الجانب الرياضي التي أثبت المرأة العربية نفسها بها، شاكراً قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على دعمها المتواصل وحضورها في ستاد الشارقة الرياضي حيث حفل الإفتتاح، متمنيأً التوفيق لجميع اللاعبات العربيات في البطولة وبجميع المنافسات.

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