ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانتان العالميتان ​شاكيرا​ و​جينيفر لوبيز​ الاجواء ضمن العرض الذي قدمتاه خلال الوقت الاستراحة في المباراة النهائية من بطولة الـSuperBowl ليلة أمس. هذه المناسبة السنوية تستقطب ملايين المشاهدة في الولايات المتحدة الاميركية وتكون مناسبة مهمة لأي فنان لكي يحيي عرضاً خلال المباراة وهذه ليست المرة الاولى التي التي يتم اختيار شاكيرا وجينيفر لوبيز للقيام بهذه المهمة.

وأذهلتا الحضور والمشاهدين حول العالم بأدائهما وليونتهما وكيف تحركتا على المسرح وغنتا في الوقت عينه.

يذكر ان الفنانة ​ديمي لوفاتو​ افتتحت المباراة بالنشيد الوطني.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا وجينيفر لوبيز تشعلان الأجواء في عرض استثنائي خلال مباراة الـ SuperBowl - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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