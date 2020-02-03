تراند اليوم : إحالة حمو بيكا الي محكمة الجنح بتهمة سب وقذف هاني شاكر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، امس، إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ”حمو بيكا” إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

ووجهت النيابة اتهامات لـ”بيكا”، باقتحام منشأة عامة “مقر نقابة المهن الموسيقية”، والتحريض والتخريب، والتعدى بالألفاظ على موظف شخصية عامة نقيب الموسيقيين، والسب والقذف.

وفحصت النيابة الكاميرات الكائنة فى مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدى المتهم على الموظفين.

كان حمو بيكا قد قام باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريحا للغناء فى حفل بمحافظة دمياط.