حسين الجسمي متألقاً في افتتاح “عربية السيدات 2020” بالشارقة: كم أنا فخور بنساء العرب‎

متابعة بتجـــــــرد: بحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي في حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الجسمي خلال الأمسية الرياضية أغنية الدورة الرسمية بعنوان “نساء العرب” التي عبّرت في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور للسيدات العربيات، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية لها، وهي من كلمات الشاعر راشد شرار وألحان فهد الجسمي.

وأعرب الجسمي عن أهمية هذه الألعاب الرياضية لدعم السيدات العربيات، مؤكداً فخره بانجازاتهن في هذا الجانب الرياضي الذي أثبتت المرأة العربية نفسها به، شاكراً قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعمها المتواصل وحضورها في ستاد الشارقة الرياضي حيث حفل الإفتتاح، متمنيأً التوفيق لجميع اللاعبات العربيات في البطولة وبجميع المنافسات.