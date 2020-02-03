آمال ماهر تحتفل بعيد الحب مع جمهورها في مصر

متابعة بتجــــــــرد: تحيى النجمة المصرية آمال ماهر حفل “عيد الحب” على مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة يوم الجمعة ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢٠.
آمال ماهر نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بوستر الحفل أرفقته بتعليق جاء فيه: “أنتظركم يوم ١٤ فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض”.
ويشارك إلى جانب آمال ماهر في الحفل كل من الفنان ماجد المهندس والفنان تامر عاشور ويقود أوركسترا الحفل المايسترو هاني فرحات.
وأعلنت الفنانة آمال ماهر من قبل عن تسجيلها ألبومها الغنائي الجديد واستعدادها لإطلاق أغنية سنجل بمناسبة عيد الحب.
يذكر ان أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان “أصل الإحساس”.
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