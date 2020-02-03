جيسي جي: أنا امرأة تقليدية لا أعشق السهر

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية جيسي جي عن أنها في غير أوقات العمل والبروفات تستمتع بهوايتي الطهي وتنظيف المنزل كامرأة تقليدية مع شريك حياتها الممثل والمطرب الأمريكي شاننج تاتوم.

وذكرت الفنانة الشهيرة أنها تعتبر نفسها “ست بيت” لأنها لا تعشق السهر، وتفضل البقاء في منزلها بجوار تاتوم، حيث تقوم بابتكار العديد من الوجبات من دون الاعتماد على أي “شيف”.

وتضم قائمة الهوايات الأخرى لجيسي البالغة 31 عاماً تنظيف المنزل بنفسها وتغيير الديكور، وهو الأمر الذي لا يروق أحياناً لشريك حياتها.

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وقالت مغنية “دومينو” إن التنظيف هو لغة الحب بالنسبة لها، ووسيلتها للتعبير عن امتنانها لتاتوم الذي تحب قضاء الأمسيات في البيت معه وسط أجواء شاعرية.

وتستعد جييسيكا آلان كورنيش، أو جيسي جي لإصدار ألبومها السادس الجديد، وكانت قد أصدرت 5 ألبومات في مسيرتها الفنية بدأتها بألبوم “من أنت” عام 2011، ثم “على قيد الحياة” بعدها بعامين، و”حديث لطيف” عام 2014، يليه الكريسماس و روز في 2018.

وبعيداً عن البيت والعمل، تنهمك المطربة الأمريكية في أعمال إنسانية من بينها مساعدة الأطفال أصحاب الهمم، وكانت قد قصت شعرها عام 2011 وتبرعت بثمنه للأعمال الخيرية، وعادت لتقصه ثانية على الهواء بعدها بعامين.