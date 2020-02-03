“الأجر” يبعد منة شلبي عن “هجمة مرتدة”

متابعة بتجــــــــــرد: تراجعت الجهة المنتجة لمسلسل “هجمة مرتدة” للمخرج المصري أحمد علاء، وبطولة الفنان أحمد عز، عن إتمام التعاقد مع الفنانة المصرية منة شلبي نتيجة مبالغتها في أجرها.

وقال مصدر من داخل المسلسل أن مسؤولي الإنتاج فوجئوا برغبة منة في تقاضي مبلغ 7 ملايين جنيه مصري، وهو ما قوبل بالرفض منهم وتراجعوا عن إتمام الاتفاق معها، بحسب قوله.

وأوضح المصدر أن الفنانة التونسية هند صبري، والفنان المصري هشام سليم بدآ تصوير أولى مشاهدهما، أمس السبت، داخل أحد الاستوديوهات في القاهرة.

ويشارك في بطولة “هجمة مرتدة” صلاح عبدالله، ومحمد جمعة، ويجري اختيار باقي الأبطال، سيناريو وحوار باهر دويدار، والمسلسل مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان 2020