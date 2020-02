بعد زواج دام 12 يوماً.. باميلا أندرسون تنفصل عن جون بيترز

متابعة بتجـــــــــرد: انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي، جون بيترز، بعد 12 يوماً فقط من زواجهما.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم، بأن أندرسون البالغة من العمر 52 عاماً أكدت أنها قررت هي وبيترز البالغ 74 عاماً الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما.

وقالت الفنانة الحسناء في بيان لها: “لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون وبارتباطنا، سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيدين عن بعضنا البعض، من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض”.

يذكر أن باميلا أندرسون وبيترز اللذين يعتقد أنهما لم ينتهيا من إتمام الأوراق القانونية لوثيقة زواجهما، كانا قد التقيا لأول مرة قبل أكثر من 30 عاماً، ثم عادا إلى بعضهما البعض من جديد قبل بضعة أشهر فقط، ثم تزوجا سراً في حفل أقيم بماليبو في 20 يناير الماضي.

وقال بيترز في حديث سابق له: “الجميلات موجودات في كل مكان، كانت لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاماً، لم أكن أريد إلا باميلا”.

CAP D’ANTIBES, FRANCE – MAY 23: Pamela Anderson attends the amfAR Cannes Gala 2019 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 23, 2019 in Cap d’Antibes, France. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for amfAR)

BEVERLY HILLS, CA – APRIL 24: Movie producer Jon Peters poses for a portrait at his home on April 24, 2007 in Beverly Hills, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images)

