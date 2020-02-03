بعد زواج دام 12 يوماً.. باميلا أندرسون تنفصل عن جون بيترز

متابعة بتجـــــــــرد: انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي، جون بيترز، بعد 12 يوماً فقط من زواجهما.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم، بأن أندرسون البالغة من العمر 52 عاماً أكدت أنها قررت هي وبيترز البالغ 74 عاماً الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما.

وقالت الفنانة الحسناء في بيان لها: “لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون وبارتباطنا، سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيدين عن بعضنا البعض، من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض”.

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يذكر أن باميلا أندرسون وبيترز اللذين يعتقد أنهما لم ينتهيا من إتمام الأوراق القانونية لوثيقة زواجهما، كانا قد التقيا لأول مرة قبل أكثر من 30 عاماً، ثم عادا إلى بعضهما البعض من جديد قبل بضعة أشهر فقط، ثم تزوجا سراً في حفل أقيم بماليبو في 20 يناير الماضي.

وقال بيترز في حديث سابق له: “الجميلات موجودات في كل مكان، كانت لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاماً، لم أكن أريد إلا باميلا”.