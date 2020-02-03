سمية الخشاب: انتظروا كليب “عربية أنا” خلال 3 أيام

متابعة بتجـــــــــرد: أبدت الفنانة المصرية سمية الخشاب سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن الإعلان الدعائي القصير لأغنيتها المصورة الجديدة “عربية أنا”، التي صورتها في سوريا تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح.
وقالت الخشاب في تصريحات صحفية لها، أنها ستطرح الكليب في غضون 3 أيام على الأكثر، مضيفة أنها استمتعت بطبيعة سوريا الخلابة.
وأشادت بإخراج قديح للكليب بصورة وتكنيك رائع، بحسب وصفها، متمنية أن تنال الأغنية والكليب إعجاب الجمهور.
يذكر أن أغنية “عربية أنا” من كلمات هشام صادق ومحمد حسن، وألحان سمية الخشاب.
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