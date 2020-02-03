هيلاري داف: أشعر بالذنب لإنجاب ابني “بانكس”

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية هيلاري داف (32 عاماً)، شعورها بالذنب لإنجابها طفلتها بانكس (15 شهراً)، نظراً للصدمة التي أحاطت بابنها الأول لوكا (7 سنوات ونصف)، حينما شاهد شقيقته للمرة الأولى.

وقالت “كنا أنا ولوكا لمدة طويلة سوياً، ما راق له، ليتساءل حين علم بحملي لماذا يا أمي تفعلين ذلك؟ وكان حزيناً للغاية”.

وأضافت “بعدما علمت بحملي، سألت نفسي كيف سأرجع عن هذا الأمر، لكن كان الموضوع متأخراً للغاية، لكنه إحساس قوي وكبير ومؤثر على أي حال حينما تكونين حاملاً، حيث تشعرين بأن كل ما حولك يبدو أكثر سحراً”.

وأشارت لـ PureWow إلى أنها بعد إنجاب طفلتها بانكس استغرب طفلها الأول لوكا الأمر، مضيفة “كانت علامات الصدمة وأنا أحتضنها مسيطرة عليه، لكن علاقتهما باتت الآن على ما يرام، مع وجود تناغم وكيمياء خاصة بينهما، خاصة مع إحساسه بأنه يجب أن يحمي شقيقته ويدافع عنها”.