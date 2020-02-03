الموت يُفجع سعاد عبد الله.. والفنانة الكويتية تنفذ وصيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجعت الفنانة الكويتية سعاد عبد الله بوفاة شقيقها الوحيد "سالم عبد الله الحمد"، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، مقدمة التعازي للفنانة الكويتية وشقيقتها الإعلامية أمل عبد الله.

وأوضحت فجر السعيد، أن الفنانة سعاد عبد الله وأولادها غادروا الأراضي الكويتية، واتجهوا إلى أمريكا لتنفيذ وصية شقيقها الراحل بإنهاء مراسم دفنه في أمريكا بناء على طلبه قبل الوفاة.

وقالت السعيد في تغريدتها: "خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة #أمل_عبد الله والفنانة الأسطورة #سعاد_عبد الله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد في أمريكا".

وأضافت قائلة: "ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفان بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون والله يصبركم على فراقه".

وكان آخر ظهور للفنانة الكويتية سعاد عبد الله من خلال مداخلة هاتفية أجرتها أسرة برنامج "عالسيف" خلال حلقة عُرضت قبل أسبوع، وكان ضيفها الفنان الكويتي إبراهيم الصلال، وقالت: "في الأيام الخوالي من الجيل الذهبي كان الوضع في الوسط الفني مختلفًا تمامًا".

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وأوضحت عبد الله أن الفنان إبراهيم الصلال علَمٌ من الرعيل الأول الذين شكلوا الحركة الفنية في تاريخ الكويت، موضحة أنها تحن لهذه الفترة من الزمن.

واستطردت الفنانة الكويتية قائلة، إن الحب للعمل دفع هذا الجيل للإخلاص مبينة: "كنا أسرة ونحن لهذا الزمن وأول عمل جمعني بإبراهيم الصلال ومريم غضبان في عرض مسرحي بعنوان (فوضى) والتي لازالت حبيسة الأدراج ونتمنى أن يفك أسرها".

وشاركت الفنانة الكويتية في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أنا عندي نص"، وناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية المهمة في إطار درامي، وهو من تأليف د. حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، ومن بطولة: سعاد عبدالله، سليمان الياسين، شجون الهاجري، هدى الخطيب، وآخرين.

يُشار إلى أن المسلسل لم يسلمْ من مقص الرقابة؛ إذ تم حذف مشهدين فيه؛ الأول الذي تضمن زيارة عبد الله قبر والدها السني في المقبرة السنية، ثم قبر والدتها الشيعية في المقبرة الجعفرية.

أما المشهد الثاني، فكان زيارة الفنانة الكويتية لجارتها التي تعتنق الديانة المسيحية، ودلت على ذلك صورة للعذراء مريم، ضمن أحداث العمل. وتم تداول اللقطات المحذوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.