شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف رجل أعمال وصاحب قناة فضائية فى "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان ناصر سيف فى أحداث مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي والذى انطلق تصويره الفترة الماضية فى العاصمة بيروت، بالعمل ويجسد ناصر شخصية رجل اعمال ويمتلك قناه فضائية، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



ناصر سيف

من ناحية أخرى سافر أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير العمل وانتهى المخرج كريم العدل من معاينة أماكن التصوير.



ناصر سيف مع أبطال مسلسل أسود فاتح

"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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ناصر سيف ابطال مسلسل اسود فاتح

يشار إلى أن آخر أعمال ناصر سيف مسلسل "كلبش3" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم ، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.