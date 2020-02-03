كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 08:52 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها مقطع فيديو طريف اثناء عودتها من السعودية الى مصر.
وظهرت فيفي عبده، في فيديو قصير، مع تطبيق فيلتر بدت فيه كأنها فارسة تمتطى حصانا وقالت “حبيته اوي انا ايه ما شاء الله”.
واضافت فيفي عبده “انتوا عارفين انا زمان كانوا يقولولي يا مهرة عشان انا زي الحصانة”.
وطمأنت فيفي بعد ذلك متابعيها بوصولها الى مصر وظهرت في فيديو اخر من مطار القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده: “كانوا يقولولي مهرة لأني شبه الحصانة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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