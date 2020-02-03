بعد مبابي.. عيد ميلاد نيمار أزمة جديدة في سان جيرمان

أبدى الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، غضبه من دعوة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا زملاءه في الفريق للاحتفال بعيد ميلاده (الأحد) قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت بالدوري الفرنسي.



ومن المقرر أن يحتفل نيمار بعيد ميلاده الـ28 بأحد الملاهي غرب باريس، وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه دعا لاعبي الفريق وعددا من موظفي ومسؤولي النادي لحضور الاحتفال، وهو ما اعتبره توخيل مصدرا لتشتيت انتباه اللاعبين.

ونقلت ليكيب عن المدرب الألماني قوله: "استبدال كيليان (مبابي) أو عيد ميلاد نيمار، كلها أحداث تمثل تشتيتا للانتباه، وتوحي بأننا غير جادين".

Advertisements

وكان الفرنسي كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان قد دخل في أزمة مع المدرب (السبت)، بعدما عبر عن غضبه وشعوره بالإحباط عقب استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبيلييه 5-صفر.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار "هذا يعطي الانطباع بأننا لا نتمتع بالتركيز الكافي، وغير محترفين بنسبة 100%".





وأردف المدرب الألماني: "لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط، وهي تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا".

يذكر أن سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة، بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي سيواجه بوردو الأحد في الجولة الحالية.