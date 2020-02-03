القاهرة - كمال المرصفي
كشفت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها بمشاركة فيلمها في مهرجان جمعية الفيلم ووجهت الشكر لإدارة المهرجان ، قائلة :"إنها فخورة بالعمل مع مجموعة رائعة من النجوم والمخرج الكبير طارق العريان والمؤلف صلاح الجيهني، وأضافت أنها بتعتز بدورها في الفيلم لأنه مختلف في تاريخها السينمائي.
وأكدت أن نجاح الجزء الثاني لا يعتمد على نجاح الجزء الأول لأن الجزء الجديد لوحده فيلم مكتمل وناجح ومفهوم، وهو ماحاول تقديمه المؤلف صلاح الجهيني بشكل رائع.
يذكر أن فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني، حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية هذا العام، وهو من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود"، ومن إخراج طارق العريان.
قد يهمك ايضاً:
نسرين أمين مطلوبة على جوجل بعد تشاجرها مع محمد سامي
نسرين أمين ترد على هجوم محمد سامي
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تؤكد أن "ولاد رزق" فيلم مُميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.