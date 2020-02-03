نسرين أمين تؤكد أن "ولاد رزق" فيلم مُميز

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها بمشاركة فيلمها في مهرجان جمعية الفيلم ووجهت الشكر لإدارة المهرجان ، قائلة :"إنها فخورة بالعمل مع مجموعة رائعة من النجوم والمخرج الكبير طارق العريان والمؤلف صلاح الجيهني، وأضافت أنها بتعتز بدورها في الفيلم لأنه مختلف في تاريخها السينمائي.

وأكدت أن نجاح الجزء الثاني لا يعتمد على نجاح الجزء الأول لأن الجزء الجديد لوحده فيلم مكتمل وناجح ومفهوم، وهو ماحاول تقديمه المؤلف صلاح الجهيني بشكل رائع.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني، حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية هذا العام، وهو من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود"، ومن إخراج طارق العريان.

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