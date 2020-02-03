رامي عياش متهم بالغرور بسبب مقطع فيديو

تداولت عدة صفحات معنية بأخبار المشاهير عبر إنستغرام، مقطع فيديو وصفه البعض بـ "طريف" للفنان اللبناني رامي عياش، وبحسب التعليقات على المقطع، فإن الفيديو جرى تصويره في لبنان.وظهر عياش، في الفيديو وحوله العديد من المعجبين، مما أثار استغراب سائحة أجنبية كانت بالقرب منهم، لتقوم بتوجيه سؤال إلى عياش، حول ما إذا كان مغنٍ، ليرد عليها قائلاً: "لا أنا راقص".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، فالبعض وصفه بالطريف مُشيرين إلى خفة ظل الفنان اللبناني وطريقة تعاطيه مع السائحة التي لا تعرفه.فيما اعتبره البعض نوعًا من أنواع الغرور، وأن طريقة رد الفنان جاءت بسبب غضبه من عدم معرفة هذه المرأة بشخصه، وأنه بطريقته تلك كان يسخر منها، وكان يجب عليه أن يكون أكثر لباقة وتفاعلًا .

وقال بعض المعلقين إن السيدة لم تزعج الفنان، وطرحت سؤالا من باب الحشرية. مشيرين إلى أن إجايته تلك كانت بغير مكانها.

فيما تساءل البعض كيف تأكد الجمهور أن السيدة التي بالفيديو هي سائحة؟ وماذا لو كانت مواطنة عربية أو لبنانية، لكنها تعمدت أن تُحرج الفنان اللبناني، لهذا قرر الرد عليها بهذه الطريقة؟

وآخرون علقوا أن الصوت في الفيديو لا يعود لامرأة، وأن تفاصيل المقطع غير واضحة نهائيا، وليس من حق أي أحد أن يحكم على فنان كرامي عياش.

وعلى الرغم من أنَّ الفيديو تم تداوله قبل ما يقارب اليومين إلا أنه ما زال يحظى بانتشار واسع، وفي كل مرة يحمل تعليقًا مختلفًا حول ردة فعل عياش، الذي لم يعلق عليه حتى هذه اللحظة.

ومن المعروف عن الفنان رامي عياش تواضعه، خاصة مع معجبيه، فهو لا يفوت فرصة إلا ويعبر لهم عن محبته واحترامه.

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يذكر أنه عادة ما يواجه النجوم انتقادات ويتعرضون للهجوم، بسبب طريقة تصرفهم مع المعجبين في حال بدت غير مناسبة أو عنيفة بعض الشيء، وقد سبق وأن تعرض عدد كبير من المشاهير لمواقف مماثلة بسبب هذا الأمر، كان آخرهم نجم بوليوود سلمان خان، الذي تصرف بطريقة "سيئة" مع أحد المعجبين، الذي حاول التقاط صورة سيلفي معه.

هذا ويحاول النجوم والمشاهير التفاعل مع الجمهور بطريقة لطيفة، حتى لا يتم تصوير فيديو أو صورة تؤكد غرورهم أو تعجرفهم، على الرغم أنهم في كثير من الأحيان قد يفقدون أعصابهم نتيجة الضغط أو تهافت الجمهور عليهم.

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