شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان وائل الفشنى لإحياء حفل غنائى، يوم السبت الموافق 21 فبراير الحالي بقاعة الحكمة بساقية الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه تتر مسلسل طايع مع النجم عمرو يوسف.

ومن المقرر أن يقدم الفشنى مجموعة من أجمل الأغنيات المختلفة الطربية والمعاصرة من آخر أعماله، مثل: تتر مسلسل واحة الغروب لنجم خالد النبوي، والدويتو الغنائى "عم غريب" مع فريق كايروكى، "سافر حبيبي"، "أدعوك"، "مولاى".

كما يستعد الفشنى لطرح كليب جديد بعنوان "مين قالك"، وهى من كلمات وألحان وتوزيع فادى عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ينال إعجب الجمهور.

من ناحية أخرى طرح الفشنى أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان الماضى وهى أدعية من التراث لكل من: "أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومى".

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يشار إلى أن وائل الفشنى نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحدًا من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات التى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع" فى رمضان قبل الماضى، الذى قام ببطولته إلى جانب عمرو يوسف كل من عمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسيد رجب، وسهير المرشدى، ومحمد على، وهند عبد الحليم، ومها نصار، ومحمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة.

يذكر أن آخر أعمال وائل الفشنى أغنية فاح المسك من فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق فى أحداث الفيلم، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.