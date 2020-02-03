شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف ينضم إلى الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان نادر ابو الليف إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وعبدالله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وغيرهم ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، ويجسد نادر أحد الأدوار الرئيسية فى العمل المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادي، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبي والرومانسي.

كما يتعاون الملحن عماد تاج مع جنات في أغنية بألبومها الجديد، وهي "استعجلت" من كلمات على فتحي، وتوزيع الموسيقى Jezo، ومن المقررأن يتم طرحها بالأيام المقبلة مع طرح الألبوم.

Advertisements

يذكرأن آخرأعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، والذى قدمها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصرى.

وكان أبو الليف قد قدم مسرحية "كينج كونج" خلال الأيام الماضية، والتي تم عرضها على مسرح البالون وتدورأحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.