فجر السعيد تعزي الفنانة سعاد عبد الله في شقيقها الوحيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعزي بها الفنانة سعاد عبد الله. وكتبت فجر: "خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبد الله والفنانة الأسطورة سعاد عبد الله بوفاة أخيهم الوحيد، "سالم عبد الله الحمد في أمريكا". وتابعت فجر: "ولقد غادرت أم طلال واولادها لحضور مراسم الدفن بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله يصبركم على فراقه".

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