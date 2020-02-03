عمرو عرفة عن مورينيو: ينفع ممثل كوميدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو طريف لجوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي وهو يعترض على الحكم، من مباراة اليوم مع مانشيستر سيتي.
وكتب عمرو عرفة: "يموت من الضحك .. ينفع ممثل كوميدي".
يُذكر أن نادي توتنهام فاز على مانشيستر سيتي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الإنجليزي.
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