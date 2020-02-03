أحمد مجدي عن محمد كيلاني:"الحب والإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أحمد مجدي، رسالة إلى صديقه الفنان محمد الكيلاني، عبر حسابه على"إنستجرام"، موضحًا من خلالها مدى العلاقة التي تربطه به.

ونشر مجدي، صورته مع كيلاني، وعلق: "كيلاني مان.. الحب والإنسان".

ويشارك أحمد مجدي، في دراما رمضان المقبل بمسلسل"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، ودياب، وإدوارد، ونهال عنبر، وهبة عبد الغني، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير.