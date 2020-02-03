مكالمات هاتفية في أوقات غريبة.. أبرز النجوم الذين تم اغتيالهم بطريقة بشعة

جمعت بعض المشاعر الوتيدة بين نجوم الفن وبعض السايسين الكبار، وكان ذلك من أجل الحب، إلا أن مناصب السياسة والفن دائمًا لا يسمح لهم بذلك خوفًا من المخاطر، ذلك الحاجز الذي ظل دائمًا عاقبة لهم، وعندما تمرد عليه البعض والوصول إلى عاشقه تم الاغتيال، بدون رحمة.

وفي ذلك التقرير سنعرض أبرز نجوم الفن والسياسية الذين تم أغتيالهم بطريقة بشعة:

مارلين مونرو وعائلة كيندي:

ارتبطت عاقة في غاية العاطفية بين النجمة العالمية مارلين مونرو والرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، وكانت تلك العلاقة غير مرحب بها من قبل أسرة كيندي وخاصة أنه متزوج، ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الملف الخاص لموت مارلين.

وكان ذكر من خلاله أن موت الفنانة مارلين جاء مريبًا دون الوصول إلى إذ كانت توفيت نتيجة الإنتحار أم الأغتيال، ولكن رجح البعض من مقربين مارلين بأنها ماتت مقتولة بأمر من بوبي كيندي، وذلك لأنها كانت تريد الافصاح عن حبها الشديد لشقيقه جون.

وكان أخوه روبرت كينيدي، والشهير ب بوبي، حاجزًا بينهم، لأنه كان يعتقد أن تلك العلاقة تسئ للولايات المتحدة الأمريكية، وكان دائمًا ما ينصح منرو بالاتبعاد عن أخوه، ودائمًا ما كانت منرو ترفض سماع النصيحة.

قبل وفاة منرو بأسبوع زارها أحد الواعظين في حفل كان يحضره كثير من الشخصيات المرموقة، وكانت منرو غير مرحب بها، وذلك نتيجة لعدم قبولهم ما تفعله، وكان ذلك الواعظ تحدث معها لفترة كبيرة عن أنها يجب أن تبتعد تمامًا عن إغراء الرئيس الأمريكي، ولكنها رفضت النصيحة.

ليلة مقتل مونرو، كانت مونرو في تعيش في حالة جيدة، ولم تكن تتعاطى المخدرات حسب التقارير، إلا أنها كانت فقط تشرب الكحول والجنس، ولم تسب بأي من الأعراض النفسية المزعجة، لكي تقوم بالانتحار، وذلك على حسب المقربين منها.

وكانت جميع الأدلة تثبت أن مونرو ماتت مقتولة ولم تنتحر، حيث أن الوفاة لك تكن طبيعية، ولكن الأهم من ذلك أن عملية اغتيالها تمت بأمر من السيناتور روبرت كينيدي، وهو شقيق الرئيس جون كينيدي، وذلك بمساعدة إدجار، والذي لم يكن هو فقط أول رئيس للمكتب بل ساهم في إنشاءه، ولذلك كان طلب أكثر من الشخصيات العامة بفتح الملف مرة آخرى وخاصة أن يوجد صلة ربط بين مقتل مونرو وعائلة كيندي، ولذلك فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب بأن يتم التحقيق في مقتل جون كيندي.

ولإتمام عملية اغتيال مثل تلك في غاية السرية، وعدم معرفتها، وإخفاء جميع الأدلة، ولم يعلم من فعالها حتي الآن، بالتأكيد تضمن شخصيات مسؤلية وفي غاية الشراسة، ولهم اتباع.

وكان الكاتب الأمريكي جاي مارجوليز، صدر كتاب بعنوان مقتل مارلين مونرو: القضية المغلقة، والذي يتضمن شهادات لشهود عيان ومقابلات أجراها مؤلف الكتاب من أجل الوصول إلى المعلومات التي انتهى إليها، وهي أن مونرو كانت ضحية جريمة قتل مدبرة.

ومن أبرز تلك اللقاءت المرعبة، ما ذكره بيتر لوفورد فإن بوبي كينيدي كان مصممًا على إخراسها بغض النظر عن العواقب.

ويقول جيمس سي، الذي كان مرافقًا لسيارة الإسعاف التي نقلت مونرو يوم وفاتها، إنه عندما وصل إلى منزلها رأى طبيبها النفسي الدكتور جرينسون يقوم بحقنها في القلب مباشرة بمادة الـ pentobarbital غير المخففة، والتي أدت إلى وفاتها على الفور.

مايكل جاكسون:

لم يكن وفاة النجم العالمي مايكل جاكسون، جاء على نفس نمط وفاة مارلين، وذلك عن طريق الحقن أيضًا بمادة مخدرة

تسمى بروبوفول، ونشر المكتب التحقيقات الفيدرالي، عن كون مايكل جاكسون مات نتيجة الإهمال الطبي.

ولكن فيما بعد أكد البعض من مقربين جاكسون، بأنه مات مقتولًا عن عمد، وأن الدكتور الخاص به، كان مجرد اداه مستخدمه، في يد القاتل الرئيسي.

ورغم أنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك، إلا أن مايكل جاكسون تنبئ بالفعل موته، مؤكدًا أنه يحس بالنهاية المحتومة، وأن أحدهم يريد أن يقتله.

وكانت تتراوح الأفكار بين مقتل مايكل جاسكون، أم أنه لفق موته، ولكي نزيل كل تلك الشكوك، فقد أكد الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون، تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجم البوب الراحل، عام 2009، في أكثر من مرة أن حالة الصحية لم تكن سيئة، أو متدهور، والدليل على ذلك أن جاكسون كان يخضع للكثير من البروفات لكي يبدأ جولته الغائية في أوروبا.

والدليل على أن هناك بعض الشخصيات، التي أرادت قتل جاكسون والتخلص منه، هو تلفيق التهم له، وعدم الوقوف بجواره، ولم يكتفوا بكل هذا، بل أيضًا قاموا بإبتزازه، كثيرًا، ذلك النجم العالمي، الذي كفيل بأن يؤسس دولة كاملة، وبالتأكيد موته، كان سينتج عنه مالًا وفيرًا، وخاصة من قبل من يريدون موته، والذي سيكون كل ذلك المال لهم لوحدهم دون شريك.

وتابع الحارس الشخصي لمايكل في أحد لقاءته الإعلامية بأن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين من رحيله، موضحا أنه لم يبد سعيدًا.

وأوضح أنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل صحية أخرى، مبينًا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.

ولخص حديثه بشأن وفاة جاكسون بالقول إن الأمر يرجع إلى جميع أشكال التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين.

أسباب مقتل جاكسون، كان القضاء الأمريكي أدان الطبيب الشخصي لجاكسون، وهو المدعو كونراد موراي بتهمة القتل الخطأ، عن طريق إعطائِه جرعة زائدة من عقاري البروبوفول ولورازيبام، إلَّا أنَ أصابعَ الاتهام ما تلبثُ أن تنشطَ كلَّ فترةٍ؛ للتأكيد بكون الطبيب قد قتل جاكسون متعمدًا، ولكنّه تعللَ بالقتل الخطأ وتشويش الذهن ليهرب من المسؤولية، ودائمًأ عند تلك النقطة، يؤكد البعض بأن موري لم يكن مستفيدًا من جاكسون، فمن المؤكد بأن الدكتور موري كان مبتزًا، أو تحت تهديد من قبل بعض الأشخاص، والذين استطاعوا الضغط على القضاء الأمريكي.

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ومن بين أبرز هؤلاء، وهو توني ماتولا المدير العام لشركة سوني، فهو المحرض الأساسي الخفي للطبيب لقتل جاكسون، وذلك للخلاص منه، وخاصة أن كان بينهم مشاكل تخطّت أي حدود.

وخاصة أنه المستفيد الأكبر من وفاةِ جاكسون بالفعل، فعلى مدار أعوام كانت الخلافات بينهما تتصَاعدْ حتى أنَ جاكسون نفسه اتهمه في السابقِ بأنه، وعلى وجه الخصوص وراء محاولات إفشال ألبومه Invincible، معلنًا أنَّه سينفصلُ عن شركة سوني بالفعل، والحقيقةُ أنّ خلافات سوني وجاكسون تعودُ لعام 1995، عندما أَرَاْدَتْ الشركةُ شراءَ حقوق الكتالوج.

قد يظن البعض أنه من غير المنطقي بأن تفكر شركة مثل سوني في قتل نجمها الأول جاكسون، لأجل حقوق أعمال فنية، ولكنَّ الحقيقة أن الأمرَ معني بملايين الدولارات، فالكتالوج الذي حصلَ عليه جاكسون عام 1985 بأقل من 50 مليون دولار بقليل، باعَ نصف حقوقه به فقط لسوني عام 1995 بمبلغ 110 مليون دولار، يمكننا التفكير في قيمته عام 2009 عندما قتل جاكسون، أو ربما يكفي أن نعرفَ أنّ سوني دَفَعَت بالفعل بعد ذلك 750 مليون دولار في نصفِ الحقوق الآخر، والتي اِسْتطَاْعَتْ أن تضعَ يدها عليها أخيرًا عام 2016. لذا، فالأمرُ لا يعود لكونه مجرد شجار فني، بل هو مصالح وأعمال وملايين تدفع على مرِ العصور للقتل.

ولم يكن ذلك الماتولا الوحيد المستفيد من مقتل جاكسون، بل أيضًا، بعض الأشخاص، والذي تم وصفهم بأنهم أكبر من الحكومة، وخاصة بعد الضغط على القضاء الأمريكي في إطلاق سراح الطبيب الشخصي لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، كونراد موراي، الذي أدين بالقتل الخطأ لإعطائه جرعة قاتلة من مادة مخدرة للمغني الراحل، بعد أن أمضى نصف عقوبته التي تبلغ مدتها أربع سنوات.

وأيضًا كانوا يتدخلوا في تلك القضية دون وجه حق، ومن بين هؤلاء الأشخاص، شخص تعدى جنسيًا، على باريس جاكسون، ابنة مايكل، وذلك عندما تك اكتشفاه، ووصف ذلك الرجل بأنه غريب تمامًا، حدث عندما كانت باريس في سن المراهقة، وكان نتيجة ذلك محالوة انتحار باريس في عام 2013.

ومن بين هؤلاء الشخصيات وراء حادث جاكسون، هم مروجي الحملة الغنائية، والتي كانت ستقام في لندن، وهذا مأكده البعض، حيث أن وفاة جاكسون سيكون لهم منفعة كبيرة من المال، على حسب الأراء الخاصة لعائلته، والمقربين له.

وأكد ذلك صديق شخصي ومقرب للفنان العالمي مايكل جاكسون، لم يتم الكشف عنه، حتي الآن، وذلك خوفًا عن أن يتم اغتياله هو الآخر، وكان كشف عن ذلك رجل الأعمال الألماني، مايكل جاكوبشاجين، حيث عرض مكالمة، بين مايكل جاكسون، وصديقه، والتي كانت مرعبة للغاية، حيث أكد مايكل أن هناك من يحاول اغتياله، ولكنه لم يرضى أن يفسر، في المكالمة، لأنها من الممكن أن تكون متسجلة، ووصفهم بأنهم أكبر وأقوى من الحكومة ذات نفسها.

جاءت بعض أغتيالات نجوم الفن، والسياسة مشابه، كثيرًا، فقد اغتالت الأميرة ديانا، عن طريق حادث سير، وهذا ما حدث أيضًا، للفنان عمر خورشيد، بعد اصطدامع بعمود نور.

ولم تكن تلك الحادثين المتاشبهين فقط، بل أيضًا النجمة سعاد حسني، ورجل الأعمال أشرف مروان، الذين لقيا حدفهم في لندن، في سيناريو مطابق تمامًا، عن طريق الرمي من طابق عالي.

ولمزيد من التأكيد الرؤساء السابقين بوبي كيندي، وأيضًا الزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج، والذين ماتو على نمط مطابق، وهو الرمي بالرصاص بالقنص.

وكانت هناك بعض النهايات المطابقة أيضًا، ومنهم الفنانة العالمية شارون تيت، والفنانة ذكرى، حيث لقى حتفهم في منزلهم، وكان لديهما كبشان الفداء، وهم شارليز مانسون، وزوج ذكرى رجل الأعمال أيمن السويدي.

ونزيل ذلك التقرير عن وجود عصابة مافيا، متخصصة الشخصيات العامة، والمرموقة، وهي عصابة من الدرجة الأولى في القتل، بشكل محترف، دون ترك أثر، رغم وجود الحارسات والتأمينات المشددة، ليرجع ذلك القول بأنهم أقوى من الحكومة، والتأكيد على ذلك بأن يوجد قسم كامل داخل شبكة الديب ويب، يدعى الحجرة الحمراء، وهي متخصصة في قتل المشاهير والأشخاص، مقابل مبلغ من المال، وهذا ماكشفته بعض وسائل الإعلام، والمتخصصة في الكشف عن بعض تلك القاضيا.

لتكون الأقرب حيث أن بعضهم يستفيد من موت الآخر، وليتم اختراق النظام الأمني والمشدد مثل تلك الشخصيات، فيجب أن يكون هناك شخصًا مندسًا بهم حتي يستطيع تسهيل عملية الاغتيال، وذلك على حسب بعض التصريحات المحققين في القضايا، علمًا بأنهم حتي تلك اللحظة لم يستيطعوا الكشف عن هوية تلك الاغتيالات أو منفذيها لتكون لغزًا مرعبًا حتي وقتنا الحاضر.

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