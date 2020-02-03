فيديو.. عمرو دياب يطرح برومو "ياروقانك" ثالث أغاني"سهران"

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو ياروقانك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
أغنية ياروقانك من كلمات أحمد المالكي، وألحن محمد يحيى، وتوزيعطارق مدكور، كما تعد الأغنية، رقم ثالثة أغنيات ألبوم سهران.
ومن المقرر طرح ألبوم سهران، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، بجميع الأسواق،
ويضم الألبوم على 12 اغنية جديدة تمامًا لم يسبق طرحها من قبل.
ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير الجاري على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك احتفالًا بصدور الألبوم.
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