شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل زوجة لإياد نصار فى مسلسل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها فى مسلسل "ليالينا" التى تدور أحداثه فى فترة الثمانينات بحى الزمالك، حيث تجسد غادة دور زوجة إياد نصار ولديها طفلة منه خلال الأحداث، تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "ليالينا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية : غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وأخرون من النجوم.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

Advertisements

من ناحية أخرى يعرض لـ غادة عادل حاليا مسلسل " ممكلة إبليس" علي إحدى المنصات الرقمية، المسلسل تدورأحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية " جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.

بينما عرض للنجم إياد نصار الفترة الماضية مسلسل "حواديت الشانزليزية"، مكون من 45 حلقة، وشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.