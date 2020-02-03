شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "بلاك تيما " يحيى حفلا غنائيا فى "عيد الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الحالي في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "أخبار..أهرام.. جمهورية ..بحار..قول آه..زحمة ..هندى..كل مرة..انت فاكرنى..وغيرها".

من ناحية أخرى شارك فريق بلاك تيما في رأس السنة حفل غنائي بأسوان، وقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة، وشارك أيضا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الروماني بالإسكندرية.

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ويشارك أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، في بطولة مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

وطرح فريق بلاك تيما العام الماضي ألبوما الأخيرة يحمل اسم" لون الكاكاو"، ويضم المينى ألبوم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

فريق بلاك تيما يقدم لونا غنائيا جديدا يعبر عن مشاكل وأحلام الشباب إلى جانب البشرة السمراء التى تميزهم وقدموا اولي عروضهم الغنائية فى 7 أغسطس 2004، الذى جمع 160 شخصا من الأقارب والأصدقاء واحتفل الفريق الغنائى «بلاك تيما» منذ فترة بمرور 14 عاما على تقديم هذا العرض، بعد أن وجد أعضاؤه أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده فى أنفسهم تشابها كبيرا، واتخذوا قرار البدء بهدف وحلم واحد، ما حصدوا عدد من الجوائز أبرزها «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل «وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد».