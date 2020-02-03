شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تتعاون مع عزيز الشافعى وتميم فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة شذى فى أغنية جديدة تنتمى إلى طابع المقسوم من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم ولم تستقر على إسمها حتى الآن وتقدمها بشكل جديد عن أعمالها السابقة وتحمل العديد من المفاجآت كما أكدت شذى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

وكانت آخر اغانى المطربة شذى "المرأة المستقلة" التى جمعتها بكل من أوكا وأورتيجا والتى قالت عنها لنا فى تصريحات سابقة: "إنها سعيدة بهذه الأغنية وتلقت ردودو أفعال إيجابية فاقت توقعاتها"، مشيرة أنها مبسوطة أيضا بالغناء مع كل أوكا وأورتيجا وخروج الأغنية بهذا الشكل وحققت نجاحا كبيرا.



شذى

وتقول كلمات الأغنية: بعد كام قصة حب فاشلة..كده شكرا مات الكلام، كنت شكه ان العيب كان فيا لكن الرجالة بتوع كلام، انتوا انتوا صنف واحد.. مايملاش عينكوا غير التراب، واللى هاتدى أمانها لواحد.. ده فى حد ذاته أكبر عقاب، طب بس بصى هنا الفشل مش مننا مين اللى مش تمام بلاش شغل المسكنة كله الا الكرامة تراب لمين ياماما".



شذى2



المطربة شذى

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كانت آخر الأعمال الغنائية التى قدمتها شذى قبل أغنية "المرأة المستقلة" فيديو كليب بعنوان "فستان فرح" وهى من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وشاركت شذى مؤخرا فى حلقة من برنامج "شريط كوكتيل" المُذاع على فضائية "الحياة" ويقدمه هشام عباس، وقدمت خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى بعض الأغاني القديمة لكبار النجوم، وقالت من خلال الحلقة "أنا بحب مصر أوي وكنت عايشة فى السعودية واتولدت هناك، ولما كنا بننزل اجازات كنا بنزعل واحنا راجعين، ومصر جميلة فيها كل حاجة وتقدر تخرج في أي وقت غير أي بلد تانية" .