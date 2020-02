BAFTA 2020 : فيلم 1917 يفوز بجائزة أفضل فيلم وآل باتشينو في موقف محرج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:41 صباحاً - حقق فيلم 1917 للمخرج سام مانديس Sam Mandes مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز BAFTA 2020 الذي أقيم الليلة في قاعة ألبرت هال الملكية في لندن.



بدأ الحفل في الساعة 18:45 بتوقيت المملكة المتحدة وقدمه غراهام نورتونفي أول تجربة تقديم له وبحضور الامير ويليام وزوجته كايت .

تابعي المزيد: Fast and Furious 9 يشعل المنافسة بين جون سينا وفان ديزل







وكان فيلم جوكر قد ترشج ب11 ترشيحاً تلاه أفلام The Irishman و Once Upon A Time… In Hollywood ب 10 ترشيحات و فيلم 1917 ب9 ترشيحات .



ولم يشكل فوز الممثل JOAQUIN PHOENIX بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الجوكر أي مفاجأة بينما فازت الممثلة RENÉE ZELLWEGER بجائزة أفضل ممثلة عن دورها Judy .



وفاز المخرج Sam Mendes بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه 1917 .





ورصدت الكاميرات نجم Irishman النجم آل باتشينو في موقف محرج حيث وقع على السجادة الحمراء.

Advertisements

تابعي المزيد: أوسكار 2020 يكرم كوبي براينت

إليكم اللائحة الكاملة للفائزين بجوائز BAFTA 2020 :



أفضل فيلم



1917 Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren





أفضل ممثلة :

RENÉE ZELLWEGER - Judy



أفضل ممثل :

JOAQUIN PHOENIX - Joker





أفضل مخرج :



1917 - Sam Mendes



كاستينغ :



JOKER - Shayna Markowitz





جائزة النجم الصاعد ( بتصويت الجمهور) :



MICHEAL WARD



أفضل فيلم أجنبي :



PARASITE - Bong Joon-ho



أفضل مئثرات بصرية :



1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy



أفضل ممثل مساعد:



BRAD PITT - Once Upon a Time… in Hollywood



أفضل سيناريو أصلي



PARASITE - Han Jin Won, Bong Joon ho



أفضل وثائقي :



FOR SAMA - Waad al-Kateab, Edward Watts





أفضل سيناريو مقتبس



JOJO RABBIT - Taika Waititi





أفضل ممثلة مساعدة :

LAURA DERN - Marriage Story



أفضل تصوير سينمائي:



1917 - Roger Deakins



أفضل فيلم بريطاني قصير :



LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) - Carol Dysinger, Elena Andreicheva





أفضل فيلم كرتون بريطاتي



GRANDAD WAS A ROMANTIC - Maryam Mohajer



أفضل فيلم كرتون :



KLAUS - Sergio Pablos, Jinko Gotoh



جائزة الفيلم البريطاني المتميز



1917 - Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns