BAFTA 2020 : فيلم 1917 يفوز بجائزة أفضل فيلم وآل باتشينو في موقف محرج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:41 صباحاً - حقق فيلم 1917 للمخرج سام مانديس Sam Mandes مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز BAFTA 2020 الذي أقيم الليلة في قاعة ألبرت هال الملكية في لندن.
بدأ الحفل في الساعة 18:45 بتوقيت المملكة المتحدة وقدمه غراهام نورتونفي أول تجربة تقديم له وبحضور الامير ويليام وزوجته كايت .
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وكان فيلم جوكر قد ترشج ب11 ترشيحاً تلاه أفلام The Irishman و Once Upon A Time… In Hollywood ب 10 ترشيحات و فيلم 1917 ب9 ترشيحات .
ولم يشكل فوز الممثل JOAQUIN PHOENIX بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الجوكر أي مفاجأة بينما فازت الممثلة RENÉE ZELLWEGER بجائزة أفضل ممثلة عن دورها Judy .
وفاز المخرج Sam Mendes بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه 1917 .
ورصدت الكاميرات نجم Irishman النجم آل باتشينو في موقف محرج حيث وقع على السجادة الحمراء.
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إليكم اللائحة الكاملة للفائزين بجوائز BAFTA 2020 :
أفضل فيلم
1917 Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren
أفضل ممثلة :
RENÉE ZELLWEGER - Judy
أفضل ممثل :
JOAQUIN PHOENIX - Joker
أفضل مخرج :
1917 - Sam Mendes
كاستينغ :
JOKER - Shayna Markowitz
جائزة النجم الصاعد ( بتصويت الجمهور) :
MICHEAL WARD
أفضل فيلم أجنبي :
PARASITE - Bong Joon-ho
أفضل مئثرات بصرية :
1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy
أفضل ممثل مساعد:
BRAD PITT - Once Upon a Time… in Hollywood
أفضل سيناريو أصلي
PARASITE - Han Jin Won, Bong Joon ho
أفضل وثائقي :
FOR SAMA - Waad al-Kateab, Edward Watts
أفضل سيناريو مقتبس
JOJO RABBIT - Taika Waititi
أفضل ممثلة مساعدة :
LAURA DERN - Marriage Story
أفضل تصوير سينمائي:
1917 - Roger Deakins
أفضل فيلم بريطاني قصير :
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) - Carol Dysinger, Elena Andreicheva
أفضل فيلم كرتون بريطاتي
GRANDAD WAS A ROMANTIC - Maryam Mohajer
أفضل فيلم كرتون :
KLAUS - Sergio Pablos, Jinko Gotoh
جائزة الفيلم البريطاني المتميز
1917 - Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns
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