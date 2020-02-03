باميلا أندرسون تنفصل عن زوجها الأخير بعد 12 يوم زواج فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:41 صباحاً - بعد زواج استمر 12 يوماً فقط.. أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون Pamela Anderson انفصالها عن زوجها، جون بيترز John Peters.



و أكدت اندرسون طلاقها من زوجها بيترز في الوقت الحالي، وأنهما لا يعتزمان توثيق شهادة زواجهما، دون أن توضح أسباب الانفصال.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الأحد، بأن أندرسون (52 عاماً) أكدت أنها قررت هي وبيترز (74 عاماً) "الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض"، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما.



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وقالت الفنانة الحسناء في بيان لها: "لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون وبارتباطنا. سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيداً عن بعضنا البعض من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض".

وكان بيترز قال في وقت سابق: "الجميلات موجودات في كل مكان. كان لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاماً، لم أكن أريد إلا باميلا".

واحتفلت باميلا أندرسون وجون بيترز بزفافهما في 20 يناير/ كانون الثاني، في مناسبة خاصة بماليبو، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



يذكر أن أندرسون كانت انفصلت في يونيو (حزيران) الماضي عن لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي (34 عاماً)، الذي كانت قد بدأت في مواعدته في عام 2017.

وتعتبر هذه هي الزيجة الخامسة لباميلا أندرسون، بعد زواجها من المغني وكاتب الأغاني، كيد روك من 2006 إلى 2007، ومن لاعب البوكر، ريك سولومون.