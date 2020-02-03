التلفزيون الكندي يصدر بياناً بشأن ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2020 04:41 صباحاً - نفى التلفزيون الكندي، أمس في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشاركة ميغان ماركل Meghan Markel في البرنامج الواقعي الذي تدور فكرته حول إصلاح أخطاء وقعت في حفلات الزفاف، لكي تكون مثالية

وكانت تقارير قالت : أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني السابق هاري Prince Harry، ستظهر في برنامج تلفزيون واقع كندي، بعد إعلانها هي وزوجها استقلالهما مادياً، وتخليهما عن صفتهما الملكية.

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وبحسب موقع "بيج 6" البريطاني، فإن "ماركل" وافقت على الظهور متكرر، في برنامج تلفزيون الواقع "I Do, Redo"،

فيما قالت صحيفة "تايمز"،إن ميغان ماركل، وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقراً لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعاً في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية.



ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسمياً لقب "دوقة ساسكس".

يشار الى أن الأمير هاري قضى أعياد الميلاد (الكريسماس) في كندا، بصحبة زوجته، ميغان ماركل، وابنهما "آرتشي".