تراند اليوم : إيمان العاصي: أرهقتني شخصية دليلة بمسلسل مملكة ابليس

اشارت النجمة إيمان العاصى الي ان شخصية “دليلة” التى تقوم بتجسيدها فى المسلسل وهو دور جديد عليها تماماً حيث تقوم بتجسيد هذه الشخصيه المختلفة عما قدمته من قبل لأنها وحسب سياق الأحداث فى المسلسل تعد شخصية لافته للنظر ومثيرة للجدل ..

ومع عرض أول خمس حلقات من المسلسل الجديد “مملكة إبليس” عبر منصة “شاهد” الالكترونية استطاعت أميرة الدراما ايمان العاصي من جذب مشاعر الجماهير لشخصيتها

وأشارت العاصي الى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تستعد لأن تقدمها بتمكن شديد.

كما عبرت ايمان العاصى عن سعادتها بردود أفعال الجمهور واستقباله للمسلسل على هذا النحو وأشارت الى أن اقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها مسئولية كبيرة ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار فى أية اعمال قادمة وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن..

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ولفتت الى أن جمهورها سبق أن منحها لقب “أميرة الدراما” وهو اللقب الأقرب الى قلبها والذى جعلها تدخل عام ٢٠٢٠ من أوسع أبواب التألق والنجومية خاصة أنه جاء تزامناً مع عرض مسلسلها الجديد “بخط الأيد” الذى تقوم ببطولته مع النجم احمد رزق والذى يعرض حالياً على فضائية “دى إم سى دراما” .

وقالت “أميرة الدراما” إيمان العاصى أن سر نجاح مسلسل ” مملكة ابليس” يرجع فى المقام الأول الى أن جميع عناصر العمل تم اختيارهم بعناية شديدة وبدقة فائقة فضلا عن ذلك فالمسلسل يعرض على منصة شاهد الالكترونية بشكل حصرى وهى منصه رقمية كبيرة كما أنه يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدي.

كما يتميز المسلسل أيضاً بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصى ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب و خالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.