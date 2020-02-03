تراند اليوم : غدا حسن شاكوش ضيف عمرو الليثي بواحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد علي النهار يستضيف الاعلامي د.عمرو الليثي نجم الاغنية الشعبية حين شاكوش ويكشف اسرار وكواليس أغانيه ومنها أغنية بنت الجيران والتي حقق نجاح كبير ومشاهدات وأرقام قياسية عبر اليوتيوب، ويقدم العديد من المفاجأت الغنائية لأول مرة عبر البرنامج

كما يكشف جوانب خاصة ولأول مرة عن حياته والظروف المادية الصعبة التي مر بها، وكما يتمني ان يقوم بالتلحين له كبار الملحنين ممن يقدمون ألحان لعمرو دياب وتامر حسني

تذاع السهرة الخاصة والليلة الشعبية من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء غدا الاحد علي النهار