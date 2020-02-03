كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 03:53 صباحاً - أعلن مسؤولون مصريون أكثر من مرة اتخاذ إجراءات مشددة في المطارات من أجل الكشف عن إصابات فيروس كورونا، إلا أن صورة متداولة لهذه الإجراءات تندر حولها مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول المصريون خلال الساعات الماضية، صورة لامرأة في مطار الأقصر، تصوب مسدسا باتجاه سيدة أخرى تقف أمامها، وقد تفنن المغردون في التعليق على هذه الصورة.
وبعيدا عن السخرية، فإن الجهاز الذي تحمله المرأة هو مسدس بالفعل، وإنما مخصص لقياس درجة الحرارة. ويطلق عليه اسم “مسدس قياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء”، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضح تقرير لمنظمة الصحة أن المسدس يقيس درجات الحرارة بدون أن يلمس الشخص، من أجل الكشف عما إذا كان حاملا لفيروس الكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر “طلّع الكورونا فورا”.. مصريون يطلقون النكت على مسدس قياس الحرارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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