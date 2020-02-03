صافيناز ببدلة رقص باللون العسكري!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 03:53 صباحاً - شاركت الراقصة الروسية صافيناز متابعيها بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت الراقصة صافيناز، في الصور، ببدلة رقص باللون المموه العسكري بينما ظهرت في الصور الثانية وهي تحمل مسدسا بيدها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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