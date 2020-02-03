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جوائز بافتا 2020.. 1917 يكتسح

الإثنين 3 فبراير 2020

تقام فعاليات الدورة الـ 73 لحفل جوائز بافتا في قاعة ألبرت الملكية بلندن حاليًا، بحضور باقة من أهم وأبرز نجوم الفن في العالم.



صحيفة "جارديان" البريطانية، ترصد في التقرير التالي، أبرز الفائزين في الحفل حتى الآن..

أفضل سيناريو مقتبس

فاز بها فيلم Jojo Rabbit "جوجو رابيت" للمخرج تايكا وايتيتي، متفوقًا على فيلم الأيرلندي، وجوكر، ونساء صغيرات، والباباوان.

أفضل ممثلة مساعدة

فازت بها لورا ديرن، عن دورها في فيلم Marriage Story "قصة زواج"، متفوقة على سكارليت جوهانسون، فلورينسا بف، ومارجوت روبي التي ترشحت لنيل الجائزة عن فيلمي: حدث ذات مرة في هوليوود، والقنبلة.

أفضل تصوير سينمائي

فاز بها فيلم الدراما الحربية 1917، متغلبًا على الأيرلندي، الجوكر، والمنارة.

أفضل تصميم أزياء

فاز بها فيلم "نساء صغيرات"، متفوقًا على جودي، جوجو رابيت، حدث ذات مرة في هوليوود، والأيرلندي.

أفضل تصميم إنتاج

فاز بها فيلم 1917، متفوقًا على الأيرلندي، جوجو رابيت، جوكر، وحدث ذات مرة في هوليوود.

أفضل صوت

فاز بها فيلم 1917، متغلبًا على الجوكر، روكيت-مان، وستار وررز: نهوض سكاي واكر.

أفضل موسيقى تصويرية

فاز بها فيلم "جوكر"، متغلبًا على فيلم 1917، جوجو رابيت، ونساء صغيرات.

أفضل مكياج وشعر

فاز بها فيلم القنبلة، متفوقًا على فيلم جوكر، جودي، و1917.

أفضل فيلم أنيميشن

فاز بها فيلم نتفليكس Klaus "كلاوس"، متغلبًا على الجزء الثاني من سلسلة فروزن.

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أفضل فيلم بريطاني

فاز بها فيلم 1917، متغلبًا على الوثائقي السوري من أجل سما، روكيت-مان، نأسف اشتقنا إليك، والباباوان.

جائزة أول ظهور بريطاني متميز

فاز بها المخرج مارك جنكين عن فيلم Bait "طُعم"، والمنتجان لينين ويت وكيت بايرز عن نفس الفيلم.

أفضل وثائقي

فاز بها فيلم الوثائقي السوري "من أجل سما"، للمخرجة السورية وعد الخطيب

أفضل سيناريو أصلي

فاز بها فيلم طفيلي، الدراما الكورية للمخرج بونج جون هام، متغلبًا على قصة زواج وحدث ذات مرة في هوليوود.

أفضل مؤثرات بصرية

فاز بها فيلم 1917، متغلبًا على أفنجرز: نهاية اللعبة، والأسد الملك، والأيرلندي

أفضل ممثل مساعد

فاز بها براد بيت عن فيلم حدث ذات مرة في هوليوود، متغلبًا على توم هانكس، أنتوني هوبكنز، آل باتشينو، وجو بيشي.

أفضل فيلم أجنبي

فاز بها فيلم "طفيلي"، متغلبًا على الوثائقي السوري من أجل سما.

أفضل ممثلة رئيسية

فازت بها الممثلة رينيه زيلويجر، متغلبة على مثيلاتها تشارليز ثيرون وسيرشا رونان، سكارليت جوهانسون، وجيسي باكلي.

أفضل ممثل رئيسي

فاز بها خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر، متغلبًا على آدم درايفر، ليوناردودي كابريو، وجوناثان برايس

أفضل مخرج

فاز بها سام منديز عن فيلم 1917، متفوقًا على مارتن سكورسيزي وتود فيليبس.