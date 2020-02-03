ديكور جديد لـ"السقوط في حلم سوسن" في مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - لايف ستايل يستعد الفنان أحمد فهمي، وصناع فيلم "السقوط في حلم سوسن" لتصوير أولى مشاهد العمل. ويواصل أحمد الجندي مخرج الفيلم تحضير الديكورات الخاصة بالعمل داخل منطقة المسرح الروماني بحي الصحراء بمدينة الإنتاج الإعلامي، والتى كان قد بدأ العمل بها منذ أكثر من أسبوعين.

كما بدأ صناع العمل تجهيز ديكور اخر للفيلم، بالتوازي مع العمل بالديكور الرئيسي وذلك بمنطقة الربع بجوار الحي الشعبي.

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الخيال العلمى والفانتازيا، وأحداثه تدور في إطار كوميدى خفيف.

وانتهى أحمد فهمي، من تصوير دوره في فيلم "العارف.. عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، في ماليزيا، حيث صور مشاهد جمعته بالنجم أحمد عز. قد يهمك أيضا: أحمد فهمي ينضم إلى حملة شيرين رضا للتوعية بحقوق الحيوان غزل أحمد فهمي لهنا الزاهد على العلن يعرضه للإنتقاد القاسي

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