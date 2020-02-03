شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد الحرب والقتال تسيطر على البرومو الجديد لفيلم "Mulan" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتدور قصة فيلم Mulan مثل فيلم الرسوم المتحركة الذى صدر فى 1998، حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.
يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.
بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".
ومن المقرراستخدام نفس التقنية ونفس الصورة CGI الواقعية التي استخدمت في إعادة إنتاج ديزني لـ فيلمى "The Jungle Book"، و "The Lion King"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".
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