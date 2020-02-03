القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة نسرين أمين، إنها ستشارك في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق ولكنها لم تعلم بعد اي تفاصيل عنه سواء اسمه او دورها فيه.
واضافت نسرين أمين، نها ستجسد فتاة شعبية تريد العيش بالحلال مثل الجزأين الماضيين فهي الضمير المستيقظ في السلسلة ولكن لم تتضح بعد خيوط القصة .
وعن كثرة السباب والألفاظ الغير لائقة في الفيلم قالت نسرين أمين ان أبطال الفيلم يجسدون لصوصا لذا فإن الألفاظ لا يمكن السيطرة عليها، مضيفة أن كل شخصية بالفيلم تتحدث بما يناسبها من ألفاظ، وأنها مرت بسلام من الرقابة لذا يجب علينا ألا نتحدث عنها ثانية وقالت مازحة : هقول ألفاظ في الجزء التالت".
واشارت نسرين إلى أن الفيلم خضع لتصنيف الكبار فقط وهو ليس مصنفا للأطفال موضحة أن السينما ليست تأديبية طوال الوقت ولا تسعى لتقديم مثل أخلاقية.
أما من ناحية تناول الفيلم فكرة الرأس مالية بهذا الشكل ولأنها دائما ما تبدأ بالسرقة قالت نسرين أمين ان هذا الأمر موجودا في الواقع وهم ينقلون الواقع إلى الشاشة.
قد يهمك ايضاً:
نسرين أمين مطلوبة على جوجل بعد تشاجرها مع محمد سامي
نسرين أمين ترد على هجوم محمد سامي
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تكشف عن ملامح دورها في ولاد رزق٣ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.