شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ضعيفة لـ فيلم بليك ليفلى الجديد The Rhythm Section والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "The Rhythm Section"، تحقيق إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 900 الف دولار أمريكى، في 3049 دور عرض أمريكية.

وتعد هذه الإيرادات ضعيفة، وذلك حسبما توقع الكثير من النقاد، الإيرادات العالية للعمل، ولكن العمل طرح في الولايات المتحدة الأمريكية فقط إلى الان، على أن يصل إلى دور العرض حول العالم في الفترة المقبلة، وكانت وصلت ميزانية الفيلم إلى 50 مليون دولار أمريكى، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، أنه من المتوقع ان تصل إيرادات الفيلم إلى 8 مليون دولار امريكى مع نهاية الأسبوع.

بدأ عرض فيلم " The Rhythm Section"، يوم 31 يناير الماضى، للممثلة العالمية بليك ليفيلى، والممثل العالمى جود لو، العمل الذى بدأ تصويره في يناير من عام 2018، وتوقف عدة مرات بسبب الإصابات التي لاحقت بطلة العمل، و كانت قد التقطت عدسات المصورين النجمة بلايك ليفلي وذلك أثناء قيامها بتصوير فيلمها The Rhythm Section فى شوارع نيويورك، حيث ظهرت مرتدية بالطو أسود ونضارة سوداء.

ومن ثم توقف تصوير فيلم " The Rhythm Section"، لمدة خمس شهور وذلك بسبب إصابة الممثلة العالمية بليك ليفيلى، بـ جرح خطير في يدها أثناء لتصوير بـ لندن، ومن ثم اكتشف حاجتها لـ إجراء عمليتين جراحيتين، وتم استكمال التصوير من بعدها في شه يونيو من عام 2018.

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ومن بعدها أعلنت شركة Paramount Pictures، المنتجة لـ فيلم " The Rhythm Section" عن انضمام النجم العالمى Sterling K. Brown إلى فريق العمل بحسب موقع "Variety".

ثم انتقل تصوير فيلم " The Rhythm Section "، إلى إيرلندا، بـ مدينة دبلن، و كان من المقرر أن يبدأ التصوير في ديسمبر من عام 2017، إلا أنه تم إلغاؤه بسبب إصابة يد بليك ليفيلى، وكان الأمر يتطلب إجراء عملية جراحية .

فيلم " The Rhythm Section " من إخراج ريد مورانو، و يشارك جود لو وبليك ليفلي البطولة عدد من النجوم من ابرزهم ريتشارد بريكي وماكس كاسيلا و ايفانا بازيك.

وتدور قصة الفيلم حول فتاة تدعى "ستيفاني باتريك" تُصاب بصدمة كبيرة بعد وفاة عائلتها بحادثة تحطم طائرة لتكتشف بعدها أن الحادثة مدبرة لتبدأ رحلة البحث عن الجاني وفك تفاصيل الحادثة والسعى للانتقام.