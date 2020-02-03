شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مكياج.. آخر ظهور لـ رغدة مع لقاء الخميسى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة لقاء الخميسى متابعيها وجمهورها بصورة جديدة مع الفنانة الكبيرة رغدة، من خلال حسابها عبر موقع إنستجرام، حيث سبق وأن نشرت لقاء صورة مع رغدة باعتبارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكى للأفلام المصرية، والتى تضم كلا من عاطف بشاى، وهانى لاشين، وراجح داود، وسامح سليم، وغادة جبارة، وعصام زكريا، والفنان أحمد بدير، والفنانة رغدة، والأب بطرس دانيال.

لقاء الخميسى نشرت صورة تجمعها مع رغدة والتى لم تضع أى مكياج، ولكنها ظلت محتفظة برونقها وحضورها وجمالها، فيما لم تعلق لقاء على الخميسى على الصورة بأى كلمة.



لقاء ورغدة

Advertisements

وكانت الفنانة لقاء الخميسى قالت فى وقت سابق إنها قررت وبشكل نهائى خوض تجربة الغناء، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل بتجهيز فرقة موسيقية، وأعلنت أن الأغانى التى ستقدمها ستكون مصرية فقط.

وأضافت لقاء الخميسى، خلال لقائها ببرنامج "عين" المذاع على قناة الحياة وتقدمة الإعلامية شيرين سليمان، أنها تحب التنوع والتغيير فى الأدوار التى تقوم بتقديمها لأن هذا التنوع يعتبر هو التحدي للفنان وأنها تقوم بدراسة أى شخصية تقوم بتقديمها للجمهور.

وذكرت أنها "طباخة ماهرة" وتقوم بإعداد جميع أنواع الأطعمة المصرية بالإضافة إلى بعض الأكلات المغربية ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتحضير عدد من الأطعمة المعقدة مثل "المحشى"، مشيرة إلى أن أبناءها لا يحبون تناول الأطعمة من أى أشخاص آخرين.