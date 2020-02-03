شكرا لقرائتكم خبر عن من أجدع الستات اللى عرفتهم فى حياتى.. صلاح عبد الله يهنئ ساندرا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله على توجيه التهنئة للمخرجة ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها، والذى يوافق 2 فبراير، حيث نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها بنبرة أبوية قائلا: "أيوة ٢ / ٢ / ٢٠٢٠ يوم غير عادي لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي.. كل سنة وإنتى ساندرا نشأت".



صلاح عبد الله وساندرا نشأت

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صلاح عبد الله وساندرا عملا سويا فى فيلم "الرهينة"، لأحمد عز وياسمين عبد العزيز، وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، وعرض قبل 14 عام وتحديدا فى 2006.

وكان مجموعة من الفنانين قد احتفلوا قبل أسبوع بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ففى جلسة مليئة بالضحك والحب، اجتمع نقيب الممثلين أشرف زكى والفنان الكبير حسن حسنى والفنان محمود البزاوى والنجم محمد إمام والفنانة روجينا والفنان أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والشيف علاء الشربينى و كريم محمود عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبد الله، وشاركت روجينا جمهورها بالفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا، كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته فى حياتى".

واستقبل الفنان الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده من قبل عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنان أحمد السعدني والفنان سيلمان عيد وأوس أوس و على ربيع.