شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير وزوجها وابنتها بالنظارات السودا.. ووالدها: المجانين التلاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم شريف منير على صورة ابنته أسما، وزوجها الفنان محمود حجازى، وحفيدته لارا محمود العسكرى، التى نشرها، قائلا: "المجانين التلاتة". الصورة التى نشرها شريف منير تجمع ابنته وزوجها وابنتها من زوجها الأول، يظهر فيها الثلاثى وهم يرتدون ملابس ونظرات سوداء، الأمر الذى جعل شريف منير يصفهم بـ"المجانين الثلاثة".

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يذكر أن المخرج أحمد نادر جلال رشح الفنان شريف منير لكى يظهر خلال أحداث مسلسل "النهاية"، من بطولة يوسف الشريف كضيف شرف، ولم يتم التعاقد معه بشكل رسمي حتى الآن، حيث ما زالت الترشيحات قائمة، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.