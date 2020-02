خواكين فينيكس الأفضل.. إليكم القائمة الكاملة لجوائز "بافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهى منذ قليل، حفل توزيع جوائز النسخة الـ73 من الـ"بافتا"، والذي أقيم على مسرح ألبرت الملكي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتصدر فيلم الدراما "1917" للمخرج سام ميندز، القائمة برصيد 7 جوائز، وحصد الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" جائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو أصلي، بينما فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "Joker"، كما حصدت النجمة رينيه زيلويجر، جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فيلم "Judy".

ونرصد لكم القائمة الكاملة لجوائز "بافتا" 2020.

- أفضل فيلم

1917

- أفضل فيلم بريطاني

1917

- أفضل ممثلة رئيسية

رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"

- أفضل ممثل رئيسي

خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"

- أفضل ممثلة مساعدة

لورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"

- أفضل ممثل مساعد

براد بيت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

- أفضل مخرج

سام ميندز عن فيلم "1917"

- أفضل فيلم أجنبي

PARASITE

- أفضل فيلم وثائقي

FOR SAMA

- أفضل فيلم رسوم متحركة

KLAUS

- أفضل Casting

Joker

- جائزة العمل الأول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

مارك جينكن عن فيلم "Bait"

- أفضل سيناريو أصلي

PARASITE

- أفضل سيناريو مقتبس

JOJO RABBIT

- أفضل مونتاج

FORD V FERRARI

- أفضل تصميم إنتاج

1917

- أفضل تصميم أزياء

LITTLE WOMEN

- أفضل مكياج وشعر

BOMBSHELL

- أفضل صوت

1917

- أفضل مؤثرات بصرية

1917

- أفضل تصوير سينمائي

1917

- أفضل موسيقى

JOKER

- أفضل فيلم بريطاني قصير

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE

- أفضل فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير

GRANDAD WAS A ROMANTIC

- أفضل نجم صاعد

مايكل وارد