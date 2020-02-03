سامر إسماعيل في السعودية وياسمين صبري في جلسة تصوير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواضل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل كاميرا تصوير. ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها. سامر إسماعيل نشر الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من المملكة العربية السعودية. سلمى رشيد Advertisements نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة أثناء استضافتها بأحد البرامج. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"البيجامة". ماريتا عاصي الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة. رويدا عطية نشرت الفنانة رويدا عطية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى حفلاتها الغنائية. سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل الجيم.

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